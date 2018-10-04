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Нова Зеландія запровадила штраф за відмову показати телефон на митниці

4 жовтня, 2018 - 21:26
Фото: Вголос

Влада Нової Зеландії зобов'язали мандрівників, які відмовляться надати митникам свій телефон для огляду, заплатити штраф розміром 5000 місцевих доларів (близько $3200).

Згідно з правилами, що набули чинності цього тижня, посадові особи отримали право вимагати від приїжджих розблокувати телефон для огляду. У разі відмови гаджет можуть вилучити й навіть конфіскувати, повідомляє CNN

На думку влади Нової Зеландії, таке нововведення зумовлено необхідністю, позаяк нині заборонена інформація зберігається й передається, як правило, в електронному вигляді.

З іншого боку, місцеві правозахисники бачать в ухваленому законі зазіхання на приватне життя.

"Сучасні смартфони містять велику кількість конфіденційної інформації, включно з електронними листами, повідомленнями, медичними записами, особистими фотографіями й дуже особистими фотографіями", - йдеться в заяві новозеландської Ради за громадянські свободи.

 
              
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