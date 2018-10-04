Пакистан закликає США відновити військову допомогу

Міністр закордонних справ Пакистану Мехмуд Куреші закликав Сполучені Штати відновити добрі відносини та військову допомогу.

Під час перебування у Вашингтоні 3 жовтня він наголосив на потребі припинити звинувачувати Ісламабад у причетності до нападів бойовиків в Афганістані в той час, коли пакистанська влада обіцяє підтримати переговори з талібами про закінчення багаторічної війни, повідомляє Радіо Свобода.

Куреші прибув до столиці США, щоб пояснити стратегію нового прем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана щодо Афганістану.

Хан, який є колишньою зіркою крикету, давно виступав за переговори, а не військові дії проти «Талібану» та інших ісламістів.

Через місяць після того, як Вашингтон скоротив військову допомогу на 300 мільйонів доларів, Куреші заявив, що державний секретар США Майк Помпео «готовий слухати» Пакистан і додав, що повертається до Ісламабада «дещо більш обнадіяним», ніж раніше.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила раніше цього року, що Ісламабад на своїй території не робить достатньо для ліквідації «безпечних гаваней» для «Талібану» та пов’язаних із ним бойовиків. За словами Куреші, Пакистан «не може нести відповідальність за невдачі в Афганістані», де уряд, попри велику підтримку США та НАТО, не досяг успіху у 17-річній війні проти талібів. Причиною цього Куреші назвав роз’єднаність та корупцію в Кабулі.