Пентагон анонсував початок випробувань гіперзвукової зброї

Заступник глави Пентагону Патрік Шанахан під час бесіди з журналістами заявив, що США незабаром будуть готові до початку випробувань гіперзвукової зброї.

Про це повідомляє телекомпанія CNBC.

"Ми почнемо проводити запуски швидше і частіше, ніж цього могли очікувати", - передає телеканал слова Шанахана. Водночас заступник міністра оборони уточнив, що зараз Пентагон займається розрахунком витрат, необхідних для запуску виробництва гіперзвукової зброї, і оцінкою можливостей її виготовлення на перспективу.

Заступник глави Пентагону зазначив, що роботи над створенням гіперзвукової зброї нині проводять кілька суміжних структур. Вартість розробок, за його словами, буде врахована при плануванні оборонних бюджетів, додав Шанахан.