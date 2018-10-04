Під Києвом відбудеться фестиваль собак "Волохаті лапки"

6 і 7 жовтня Древвній Київ в «Парку Київська Русь» запрошує всіх власників собак і любителів тварин на фестиваль «Волохаті лапки». Це свято буде присвячено нашим братам меншим, які протягом століть жили пліч-о-пліч з людиною, і завжди були йому надійними супутниками та вірними друзями. Також на гостей чекають кінні виступи, захоплюючі середньовічні бої, можливість взяти участь в захоплюючих активних іграх на ристалищі, смачно поїсти та погрітись в корчмі, відвідати музеї та насолодитися теплими осінніми днями на свіжому повітрі.

Напевно, власники собак, особливо жителі великих міст, часто стикалися з забороною відвідувати громадські місця зі своїми вихованцями, раз у раз, наштовхуючись на написи «Вхід з тваринами заборонено». Але це не про фестиваль «Волохаті лапки»!

Древній Київ запрошує на це свято всіх зі своїми домашніми улюбленцями будь-яких розмірів, забарвлень, порід - і навіть безпородних. Більш того, для гостей із собаками князь підготував подарунок: гостям Князівства «Київська Русь» із собакою - знижка 50% на дорослі вхідні квитки для себе і двох друзів. А гість, який приїде з двома і більше собаками - і зовсім відвідує фестиваль безкоштовно!

6 і 7 жовтня з 13:30 розпочнеться розважальна програма, яка триватиме до вечора. Перша її частина буде присвячена захоплюючому шоу з собаками. Різноманітність порід собак і оригінальні постановки нікого не залишать байдужим! На ристалищі кожен бажаючий разом зі своєю собакою зможе взяти участь в номінаціях: «Презентація» (розповідь про собаку та її особливості), «Послух» (вміння собаки піддаватися дресируванню), «Оригінальність» (незвичайні та цікаві можливості, трюки у виконанні собаки, показові виступи). На переможців чекають цікаві призи від князя і партнерів фестивалю, в тому числі сертифікати від зоосалону-магазину «СвітЗооГрум». Для участі у фестивалі необхідно попередньо направити заявку на сайті «Парку Київська Русь» в анонсі заходу.

Друга частина програми, після 16:30, буде присвячена прекрасним коням унікальних історичних порід, зібраних в Княжій стайні. Відвідувачі зможуть дізнатися про те, коли та в якому регіоні була виведена та чи інша порода і про особливості її представників, про те, хто з видатних полководців володів ними. Гостей Древнього Києва чекає живе спілкування з цими прекрасними створіннями, їх можна буде погладити, сфотографуватися з ними та покататися верхи або в екіпажі.

Крім того відвідувачі побачать видовищні виступи кінно-трюкового театру. Граціозні коні в тандемі з людьми, акторами-каскадерами, вразять гостей Древнього Києва бездоганним виконанням неймовірних трюків.

Гості Князівства зможуть не тільки спостерігати за дійством, а й долучитися до веселощів, взявши участь у веселих і цікавих іграх, конкурсах, танцювальних флеш-мобах і запальних хороводах.

Також відвідувачі Князівства «Київська Русь» побачать справжні середньовічні битви, які пройдуть в рамках Міжрегіонального турніру з середньовічного бою «Витязь Київського Дитинця 2018». Етапи цього турніру протягом року проходять в Древньому Києві та 24 листопада завершаться фінальними поєдинками. Переможці фінальних боїв матимуть честь представляти Україну на Чемпіонаті світу з середньовічного бою «IMCF», який відбудеться 1

16-19 травня 2019 року в «Парку Київська Русь»!

Крім того, на території Древнього Києва можна буде скуштувати смачних страв від Княжої кухарів, постріляти з лука в середньовічному тирі, викарбувати монету «на щастя», пролетіти над озером на канатному спуску «Політайло», перевдягнутися в костюми часів Київської Русі та влаштувати фотосесію, відвідати майстер-класи з народних ремесел.

Також є можливість залишитися з ночівлею в будинку готельного типу «4 кімнати» або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 13:30 і триватиме орієнтовно до 19:00.

Древній Київ в «Парку Київська Русь» розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. Маршрутки курсують з Києва від станції метро «Видубичі» відповідно до розкладу на сайті.

Ціна квитка - 150 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для дітей шкільного віку - 50 грн., дошкільнята - безкоштовно.

Акція! Кожен, хто прийде зі своїм собакою - знижка 50% на вхідний квиток в «Парк Київська Русь» (по 75 грн.). Знижка поширюється і на двох супроводжуючих власника вихованця. Той, хто приведе більше однієї собаки, отримає для себе право на безкоштовне відвідування фестивалю!

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com