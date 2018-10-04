Сенат США офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу

Верхня палата парламенту Сполучених штатів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

“Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу”, – йдеться у повідомленні.

Pокрема, до постановляючої частини документа включено визнання Сенатом висновків урядової Комісії США щодо голоду в Україні (від 22 квітня 1988 р.) про те, що “Сталін та його оточення вчинили у 1932-1933 рр. геноцид проти українців”.

Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу.

У ній висловлюються найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.

“Щиро вдячні Сенатові США та головним співавторам резолюції – сенаторам Роберту Портману та Річарду Дурбіну за це історичної ваги рішення”, – пише посольство.