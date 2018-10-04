Сенат США ухвалив створення агентства допомоги країнам, що розвиваються

У США схвалено створення нового агентства допомоги країнам, що розвиваються. Відповідний закон Сенат прийняв більшістю голосів в середу, 3 жовтня. Далі закон повинен підписати президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Бюджет нового агентства з міжнародного розвитку складе 60 млрд доларів. Ці кошти будуть виділятися на проекти в країнах, що розвиваються в таких областях як енергетика, будівництво портової інфраструктури і водопостачання.

На відміну від колишньої практики, США мають намір виступати в якості власника частки в проектах, а не просто виділяти фінансування. Тим самим американська сторона хоче обмежити вплив Китаю, який отримує право участі в прийнятті рішень в обмін на фінансову підтримку інфраструктурних проектів у багатьох африканських державах.

У вересні голова КНР Сі Цзіньпін заявив про намір Китаю інвестувати в країни Африки 60 млрд доларів, не менше 10 з яких будуть виділені в найближчі 3 роки. Йдеться про міжурядової допомоги, інвестиції, капіталовкладення і кредитах. Крім того, в Африку будуть спрямовані 500 висококваліфікованих китайських фахівців у сфері сільського господарства для розвитку агросектору.