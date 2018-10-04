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США розкрили особисті дані ГРУшників, яких звинуватили у кібератаках

4 жовтня, 2018 - 19:49
Фото Reuters

Міністерство юстиції США оприлюднило особисті дані сімох офіцерів ГРУ ГШ Росії, які звинувачуються у злочинній кібердіяльності.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми хочемо, щоб сотні жертв цих російських хакерів знали, що ми зробимо все можливе, аби притягнути злочинців за їхні злочини. Державні суб'єкти, які діють проти американських громадян та компаній, не відрізняються від будь-якого іншого криміналітету – проти них проводитиметься розслідування, і вони будуть переслідуватися в повному обсязі відповідно до закону", - йдеться в офіційному прес-релізі.

В оприлюдненому Мін'юстом США списку звинувачень вказані:

- Олексій Сергійович Моренець, 41 рік;

- Євгеній Михайлович Серебряков, 37 років;

- Іван Сергійович Єрмаков, 32 роки;

- Артем Андрійович Малишев, 30 років;

- Дмитро Сергійович Бадін, 27 років.

Як встановило слідство, ці особи проходять службу у військовій частині 26165.

Крім того, у списку фігурують Олег Михайлович Сотников, 46 років, та Олексій Валерійович Мінін, 46 років. При цьому вказується, що вони були офіцерами Головного розвідуправління.

В обвинувальних висновках стверджується, що Єрмаков, Малишев, Бадін, а також не встановлені змовники використовували у своїй злочинній кібердіяльності фіктивні облікові записи, а також проксі-сервери. Вони викрадали інформацію у жертв шляхом розсилання вірусних поштових повідомлень, а також втручання у роботу серверів. Коли дистанційне втручання не вдавалося здійснити, офіцери Моренець, Серебряков, Сотников і Мінін їздили до об'єктів по всьому світу для фізичного втручання в системи за допомогою спеціалізованого обладнання та віддаленої підтримки з Росії.

Крім того, Єрмаков, Малишев та Бадін фігурують в обвинуваченнях у зв'язку з отриманням несанкціонованого доступу до комп'ютерів американських громадян і організацій, задіяних на президентських виборах у США.

Нагадаємо, що Мін'юст США висунув офіційні обвинувачення сімом ГРУшниками.

Джерело: Укрінформ

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