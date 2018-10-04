США виходять з протоколу про врегулювання суперечок до Віденської конвенції

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон у середу оголосив про вихід Вашингтона з Факультативного протоколу про обов'язкове вирішення спорів до Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року у зв'язку з розбіжностями з палестинцями про статус Єрусалима.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

"На додаток до виходу з договору про дружбу (з Іраном - ІФ), я оголошую про рішення президента (США Дональда Трампа - ІФ), згідно з яким США вийдуть з Факультативного протоколу про обов'язкове вирішення спорів до Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - заявив в середу Дж.Болтон під час брифінгу в Білому домі.

Він пояснив, що це рішення прийнято американським президентом "у зв'язку з позовом, поданим (до Міжнародного суду ООН - ІФ) так званою державою Палестина, яка вважає США відповідачем і намагається оскаржити перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима".

У кінці минулого місяця палестинська сторона направила позов до Міжнародного суду ООН з наміром оскаржити перенесення американського посольства в Єрусалим, який Ізраїль вважає своєю столицею, а палестинці розраховують на те, щоб це місто стало столицею майбутньої держави Палестина.

Автори позову посилаються на Факультативний протокол до конвенції, згідно з яким, країна зобов'язана розміщувати своє диппредставництво в тій чи іншій державі на території цієї держави. Таким чином, автори позову вимагають, щоб Міжнародний суд "наказав Сполученим Штатам Америки перенести свою дипломатичну місію з Єрусалима".

Перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалима було однією з передвиборних обіцянок президента США Дональда Трампа, яку той виконав у травні цього року.