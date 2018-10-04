США зупинили постачання нафти в Китай

Поставки сирої нафти з США в Китай повністю припинилися на тлі торгової війни, яка розгорілася між двома країнами.

Про це розповів президент компанії China Merchants Energy Shipping Се Чуньлін в кулуарах галузевої конференції в Гонконгу, передає Reuters.

"Ми є одними з основних транспортувальників нафти з США до Китаю. До початку торгової війни справи йшли добре, але зараз все зовсім припинилося", - сказав він.

Агентство посилається на дані Refinitiv Eikon, згідно з якими поставки нафти з США до Китаю припинилися у вересні.

За даними Reuters, в липні в Китай надійшло 10,5 млн бар. американської нафти, за серпень поставки склали 9,7 млн ​​бар. Максимальний показник був досягнутий в травні - 13,9 млн бар.

За даними Управління енергетичної інформації, загальний обсяг експорту нафти в США в травні перевищив позначку 2 млн бар. на день, причому більше 1 млн бар. призначені для поставок в Азію.

Наведення порядку в торгових угодах було однією з головних передвиборних обіцянок президента США Дональда Трампа. Він обіцяв переглянути невигідні для США торгові угоди. Між Китаєм і США відбулось вже кілька раундів взаємного підвищення мит. 18 вересня Трамп оголосив про чергове підвищення на низку китайських товарів на суму $ 200 млрд.

Нові мита на рівні 10% вступили в силу 24 вересня, а з 1 січня 2019 року виростуть до 25%.

"Якщо Китай почне відповідні заходи проти наших фермерів або інших галузей промисловості, ми негайно приступимо до третього етапу, який передбачає мита на подальший імпорт розміром $ 267 млрд", - пообіцяв тоді Трамп. "Як президент я зобов'язаний захищати інтереси працюючих чоловіків і жінок, фермерів, власників ранчо, бізнесу і самої нашої країни. Моя адміністрація не буде сидіти склавши руки, коли наші інтереси піддаються нападам", - заявив Трамп.

Китай оголосив про введення з 24 вересня митних зборів у 5 і 10% на товари з США загальною сумою $ 60 млрд.