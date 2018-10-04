Стан здоров’я незаконно засудженого у Криму Балуха поганий, - адвокат

У засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха, який в знак протесту приймає мінімальний набір їжі, є підозра на виразку або панкреатит.

Про це повідомив 3 жовтня адвокат Балуха Дмитро Дінзе, передає Крим. Реалії.

«Стан здоров'я Балуха, звичайно, поганий. У нього є проблеми з серцем і з внутрішніми органами. Також є підозри на виразку або панкреатит », - розповів Дінзе.

За його словами, в даний час захист Балуха намагається підібрати лікарів, які могли б відвідати голодуючого українського активіста. Однак російські лікарі відмовляються від відвідування Балуха, який знаходиться в СІЗО.

«Фактично, ми зможемо повноцінно його обстежити тільки, коли він надійде в колонію. Тому що як засуджена особа він матиме право на повний спектр медичного обслуговування », - додав Дінзе.