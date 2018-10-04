Ситуація в Азовському морі: Європарламент обговорить дії РФ 23 жовтня

Депутати Європейського парламенту на засіданні 23 жовтня буде обговорювати ситуацію в Азовському морі.

Про це повідомив в Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"На пленарному засіданні Європейського парламенту буде обговорюватися ситуація в Азовському морі 23 жовтня. На цьому етапі не ясно, чи буде голосування за резолюцію", - написав він.

Зазначимо, що пленарна сесія Європарламенту відбуватиметься у Стразбурзі 22-25 жовтня.