У Грузії виступили з ініціативою створення спільного з НАТО центру підготовки

Міністр оборони Грузії Леван Ізорія в середу під час проведеного в Брюсселі засідання комісії НАТО-Грузія виступив з ініціативою створення в Грузії нового спільного центру підготовки.

Про це повідомляє прес-служба грузинського міністерства оборони, передає Інтерфакс-Україна.

"На базі центру бойової підготовки, який в нинішньому році було створено в Грузії спільно з США, з'явилася можливість підключити інші країни-члени НАТО, в тому числі з метою проведення спільних навчань. Для цього потрібна відповідна інфраструктура і логістичне забезпечення", - заявив , як зазначає прес-служба, Л.Ізорія після засідання комісії.

Міністр зазначив, що ідею створення такого центру раніше підтримав міністр оборони США Джеймс Меттіс, з яким у нього в середу відбулася двостороння зустріч, а також ця пропозиція зацікавила генсека НАТО Єнса Столтенберга.

За заявою міністра оборони, грузинська сторона використовувала формат комісії НАТО-Грузія, щоб запропонувати партнерам нові механізми майбутньої співпраці.

"Мається на увазі ще більше НАТО в Грузії, більше можливостей для спільних навчань, що в кінцевому підсумку підвищить обороноздатність нашої країни і створить реальні механізми для вступу країни в НАТО", - сказав Л.Ізорія.

Він також підтвердив, що Є.Столтенберг висловив готовність відвідати з візитом Грузію в березні наступного року з метою присутності на відкритті спільних масштабних навчань.

"Майже всі країни-члени НАТО висловили готовність взяти участь в навчаннях в Грузії, які відбудуться в березні. Генсек заявив про свою готовність приїхати в Грузію в рамках цих навчань", - заявив Л.Ізорія, за словами якого, візит Є.Столтенберга продемонструє, що формати практичного співробітництва між НАТО і Грузією стають більш масштабними.