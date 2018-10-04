У Харкові 24-28 жовтня пройде Другий кінофестиваль Kharkiv MeetDocs

Другий міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs пройде в Харкові з 24 до 28 жовтня. У 2018 році відбудеться, як і обіцяли організатори, конкурс — пітчинг кінопроектів. Сам фестиваль змінює назву на Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival та розширює фокус: тепер до документальних фільмів додадуть художні, а загальною тематикою картин стане культура, проблеми та повсякденне життя Східної України. Традиційно на Kharkiv MeetDocs проведуть майстер-класи та круглі столи за участю досвідчених професіоналів, покажуть ретроспективи кращих українських документалістів. Покази стрічок, здебільшого, відбудуться у кінотеатрі “IMAX Планета Кіно”, який став партнером Kharkiv MeetDocs. А найприємніше нововведення для глядачів — вхід на переважну частину показів у основний локації фестивалю, Fabrika.Space, — безкоштовний.

У 2018 році організатор фестивалю громадська організація Media Frontline e.V. вирішив зосередитися на проблематиці Східної України — показати, в першу чергу, самим українцям, як живеться в містах і селах прифронтових територій. «Ми ставимо перед собою амбітну мету — стати голосом культурної ідентичності Східної України, — пояснює директорка Kharkiv MeetDocs EUFF Євгенія Крігсхайм. — Саме тому ми розширили й тему, і назву фестивалю. Тепер ми Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival». Проте, новий напрямок стосується не лише сюжетів картин: фестиваль хоче допомогти кінематографістам Східної України в розвитку, а їхнім картинам — потрапити на екрани.

Але і для дебютантів, чиїх фільмів поки ще не бачив глядач, і для успішних професіоналів головне на будь-якому фестивалі — спілкування та нові знайомства, упевнена координаторка Kharkiv MeetDocs EUFF Вікторія Цвірко. У минулому році на це відводилося три дні, тож організатори пообіцяли розширити часові рамки: фестиваль-2018 триватиме цілих п'ять днів. «Крім того, ми обіцяли додати змагальний дух, без якого фестиваль був би не повним. І в цьому році у нас буде пітчинг. Для тих, хто не в курсі кінотермінів, пітчинг — це конкурс проектів, де кінематографісти можуть представити свої задумки на суд професіоналів. Гарний фільм видно вже на етапі ідеї, тому багато успішних у майбутньому картин можуть розпочати свій шлях на екрани саме тут, у Харкові. А картину-переможницю ми обов'язково покажемо на фестивалі наступного року». Також для учасників пітчингу проведуть майстер-класи, де розкажуть, як шукати фінансування для проектів. «Їх навчать, перш за все, пітчингувати за міжнародними правилами та тонкощами, — додає Євгенія Крігсхайм. — А успішний пітчинг може залучити не лише фінансування, але й ко-продукцію, продюсера, хорошого режисера й т. д., у залежності від того, чого саме проекту ще не вистачає».

У пітчингу можуть брати участь будь-які українські проекти на гострі соціально-політичні теми, але перевагу при відборі матимуть представники східних областей та історії, що відбуваються на цих територіях. До журі пітчингу увійшли драматургиня Наталія Ворожбит і документаліст Сергій Буковський. Ще один член журі буде представлений пізніше. Призом для переможця стане Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K, яка дозволяє знімати відео в 4К-дозволі, у тому числі, у форматах CinemaDNG Raw/Raw 3:1/Raw 4:1.

За словами організаторів, призову техніку вибирали згідно рекомендації досвідчених документалістів — ті кажуть, що камера маленька, мобільна, має хороший фокус та різкість. «Вона ідеально поєднує в собі якість картинки та мобільність, що важливо для кожного документаліста, — вважає режисер, тьютор майстер-класу на фестивалі Фелікс Крігсхайм. — Я працював із попередньою моделлю камери та був надзвичайно задоволений зображенням і зручністю у використанні. Й саме на зйомках документального фільму, якщо мова йде про роботу в якості тихого спостерігача, мені це дуже допомогло — мати при собі камеру, яка практично непомітна. Тепер нова Blackmagic Design Pocket Cinema Camera створює зображення у форматі 4K, і я чув від колег лише хороші відгуки про неї».

Заявки на пітчинг все ще приймаються на сайті фестивалю — до 28 вересня.

Вся інша програма Kharkiv MeetDocs EUFF розбита на чотири секції:

Meet Docs — повнометражні документальні фільми, що викликали найбільший резонанс за останній рік, всеукраїнські та харківські прем'єри;

Meet Non Docs — повнометражні художні фільми, засновані на реальних документах, що висвітлюють актуальні для регіону теми;

Meet Retrospektive — ретроспективи фільмів видатних майстрів української документалістики;

Meet Film Industry — воркшопи, майстер-класи, панельні дискусії та згадуваний пітчинг.

Квитки на сеанси в “IMAX Планета Кіно” можна придбати в касах кинотеатру (офлайн та онлайн), за спеціальною фестивальною ціною. Відкриття та закриття фестивалю, майстер-класи та покази ретроспективи пройдуть у Fabrika.Space (вул. Благовіщенська, 1). Вхід на відкриття та закриття — за запрошеннями. А на відкриті майстер-класи, ретроспективи, візуальні вечірки, круглі столи можна потрапити всім бажаючим, проте пріоритет отримають глядачі, які зареєструвалися: їх пускатимуть до залів першими, а інших — за наявності вільних місць.

Організатори фестивалю:

Громадська організація Media Frontline e.V.

За підтримки Федеративного міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt)

PR-аґенція «Bagels & Letters»

Партнер фестивалю

IMAX Планета Кіно

Ресурси фестивалю:

Офіційний сайт: http://meetdocsfestival.com

Сторінка в Facebook: https://www.facebook.com/meetdocsfestival/

Сторінка в Instagram: https://www.instagram.com/kharkivmeetdocs/

Заявки на пітчинг можна подавати тут: https://goo.gl/jF81hW

Запропонувати свій фільм для показу на фестивалі можна тут: https://goo.gl/Q2yAgd

Повну програму фестивалю та форму для реєстрації глядачів організатори планують репрезентувати до кінця вересня.

Контактні дані для національної преси: anastasia.pugach@gmail.com, +380956714313

Детальніше про фестиваль розповість PR-директорка фестивалю Тетяна Ландесман +380 63 22 22 583, tetyana.landesman@gmail.com.