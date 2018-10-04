У Києві відбулось відкрите тренування збірної Ігор Нескорених

Сьогодні, 4 жовтня, у Києві відбулося відкрите тренування учасників Національної збірної України «Ігри Нескорених» («Invictus Games»).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.

Координатор проекту Ігри Нескорених в Україні Оксана Горбач під час прес-брифінгу розповіла, що третій тренувальний збір триватиме до 16 жовтня, а вже 17 жовтня вночі збірна вирушить з аеропорту «Жуляни» до Сіднею.

— Вже днями команда буде дуже потужно тренуватися. Наприкінці наступного тижня почнуться заходи, які дозволять поближче познайомитися з членами збірної. Так, 12 жовтня до Києва запланований візит співкапітана збірної Ігор Нескорених Канади, який спеціально приїде до столиці для спілкування з нашою збірною. А 15 жовтня планується урочистий захід для проводів збірної, який проходитиме у Будинку урочистих прийомів. 16 жовтня о 21 годині відбудуться офіційні проводи української збірної в аеропорту, — зазначила Оксана Горбач.

Присутні змогли побачити тренування з плавання, з пауерліфтингу, з веслування на тренажерах та зі стрільби з лука.

— Під час цього збору спортсмени вже виходять в найкращу свою форму. Хочу подякувати за інформаційну підтримку збірної, адже ми знаємо, що цей проект є дуже молодим. Саме завдяки широкому висвітленню, суспільство бачить, що після поранення життя продовжується. Кожен з членів збірної прагне до перемоги, але головне — це не отримання медалі, — сказав капітан національної збірної Сергій Ільницький.

Серед учасників збірної є люди, які в майбутньому планують взяти участь у параолімпійських іграх.