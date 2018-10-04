У Києві відкрили першу в країні лабораторію цифрових інновацій для агросектору

Компанія Сингента Україна відкрила першу в нашій країні лабораторію цифрових інновацій (Digital Innovation Lab, ЛЦІ), яка пропонуватиме повний цикл розробки цифрових рішень для агросектору.

Про це повідомляє UNIT.City на своїй сторінці у Facebook.

"Міжнародна агрокорпорація Syngenta сьогодні, 4 жовтня, відкрила в UNIT.City лабораторію цифрових інновацій. Вона стала шостою в світі: попередні успішно функціонують у США, Китаї, Індії, Сингапурі та Великої Британії. Київська Digital Innovation Lab - найамбітніша: пропонуватиме повний цикл розробки цифрових рішень для агросектору і відповідатиме за впровадження цифрових технологій задля підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності у всій Східній Європі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки роботі лабораторії українські агрітех-стартапи отримають партнера для виходу на будь-який ринок; українські аграрії зможуть тестувати і впроваджувати передові технології; спеціалісти матимуть доступ до найкращих світових практик, інформації про актуальні проблеми галузі, аби створювати затребувані продукти.

Лабораторія стала резидентом інноваційного і технічного парку UNIT.City, на території якого вже зосереджено багато різноманітних стартапів, компаній та наукових-освітніх закладів у сфері цифрових технологій та IT. Вона буде задіяна у повному циклі розробки готових рішень: від досліджень та моделювання тестових зразків цифрових продуктів до створення базової робочої версії продукту, інтегрованої з системами Syngenta, і подальшим масштабуванням цифрових продуктів.

Очікується, що діяльність ЛЦІ в Києві буде спрямована як на забезпечення цифровими інноваціями українських агровиробників, так і на обслуговування запитів аграріїв у інших країнах Європи.

Експерти вважають, що нова лабораторія стане провідним європейським майданчиком повного циклу розробки у digital агро, яка здатна швидко і якісно надавати свої сервіси.