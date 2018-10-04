У США помер нобелівський лауреат з фізики Леон Ледерман

У США помер лауреат Нобелівської премії з фізики і автор терміна "частинка Бога" Леон Ледерман.

Про це пише The New York Times.

Леон Ледерман помер у віці 96 років в місті Рексберг в штаті Айдахо.

Леон Ледерман народився в 1922 році в Нью-Йорку в родині єврейських мігрантів з України - батько вченого родом з Києва, а мати - з Одеси. З 1978 по 1989 рік вчений очолював Національну прискорювальну лабораторію імені Енріко Фермі в Іллінойсі.

У 1988 році Леон Ледерман разом з Мелвіном Шварцом і Джеком Стейнбергером був удостоєний Нобелівської премії з фізики за відкриття одного з типів нейтрино. Він також є лауреатом премій Вольфа, Фермі, Ріхтмаєра, Вільяма Проктера, Венівара Буша та інших. Удостоєний Національної наукової медалі США.

У 1993 році Ледерман у співавторстві з журналістом Дикому Тересі написав книгу про бозон Хіггса під назвою "Частинка Бога: якщо Всесвіт - це відповідь, то питання яке?".