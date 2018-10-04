У США звинувачують Китай у втручанні в майбутні вибори до Конгресу

Віце-президент США Майк Пенс виступить із обвинуваченням Китаю у втручанні в проміжні вибори в конгрес, які відбудуться в листопаді.

Про це повідомило в четвер агентство Bloomberg.

Агентство має витяги з промови, яку Пенс прочитає в четвер у вашингтонському університеті Гудзон. У ній стверджується, що Китай проводить пропагандистську кампанію, використовує шпигунство і примус, щоб вплинути на думку американців.

Раніше президент США Дональд Трамп обвинувачував Китай у спробах втручання.

Зараз між країнами загострилися відносини, оскільки США намагаються обмежити імпорт з Китаю і підтримати власних виробників. Через це розгорілася економічна війна, під час якої підвищуються мита з обох сторін. Китай вже встиг обвинуватити США в атаці на свій суверенітет.