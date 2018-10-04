У світі за 6 років 259 людей загинули через селфі

259 людей у світі загинули за шість років, намагаючись зробити селфі, тобто фото самого себе – таку статистику за період від жовтня 2011 по листопад 2017 року наведено в дослідженні Всеіндійського інституту медичних наук.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У роботі вчених ідеться про те, що основна частина жертв потонули під час спроби зробити селфі, загинули, коли намагалися сфотографуватися біля транспорту, що рухається, або впали з висоти.

Переважна більшість загиблих були молодого віку – від 10 до 30 років. Близько 72% жертв – хлопці й чоловіки.

Найбільше трагічних випадків, за даними вчених, зафіксували в Індії, далі йдуть Росія, США і Пакистан.