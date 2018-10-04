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Угорщина висилає українського консула

4 жовтня, 2018 - 15:00
Фото: Reuters

Угорщина вирішила вислати українського консула у відповідь на аналогічний крок Києва.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції, повідомляє The New York Times.

За його словами, він викликав посла України у Будапешті і повідомив йому, що у консула є 72 години для того щоб залишити Угорщину у якості пропорційної відповіді.

"Хоча ми хочемо бачити нашого сусіда демократичним, але наша зовнішня політика не приносить позитивних результатів. Україна продовжує загострювати конфлікт" - заявив він.

Нагадаємо, консула Угорщини у Берегові оголосили персоною нон грата.

Джерело: День

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