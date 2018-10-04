Україна та Британія домовилися про протидію спецслужбам РФ

Україна і Велика Британія домовилися посилити співпрацю у сфері протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужб Російської Федерації та кіберзагрозам.

Відповідної угоди досягнули під час робочої зустрічі 3 жовтня у Києві голова Служби безпеки Василь Грицак та міністр з питань безпеки Великої Британії Бен Воллес.

Про це повідомила прес-служба СБУ на офіційному сайті.

"За результатами переговорів сторони досягли домовленостей про поглиблення двосторонньої співпраці у сфері протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб та кіберзагрозам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі голова СБУ поінформував британського колегу про напрямки та характер російської гібридної агресії проти України. Грицак ознайомив Воллеса із розгорнутою спецслужбами РФ широкомасштабною операцією з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні виборів, а також спробами дискредитації України перед міжнародною спільнотою.

Грицак та Воллес також взяли участь у відкритті другого модуля навчальних курсів з проведення допитів з дотриманням основних прав людини, що проходить за підтримки британської сторони. Мета заходу - ознайомити співробітників СБУ із кращим досвідом та методикою британських правоохоронних органів у сфері проведення опитування очевидців та допитів свідків.