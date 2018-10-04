Українська збірна "Ігри Нескорених" відправляється до Сіднею

Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з представниками Національної збірної України «Ігри Нескорених» («Invictus Games») — військовослужбовцями, які отримали поранення під час бойових дій на сході країни.

Вони відправляються до Австралії, Сіднею, де 20-27 жовтня будуть проведені Ігри Нескорених 2018 року, передає rubryka.com.

“Ви вже всі є Чемпіонами і переможцями, тому що ви перемогли ворога на фронті, перемогли самі себе, перемогли свої хвороби, перемогли біду, яку нажаль, ви отримали в ході війни. Тут сьогодні знаходиться делегація в повному складі, тут є і діючі військовослужбовці та ветерани Збройних Сил України. Також є представники Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України”, — сказав Міністр оборони України.

Під час зустрічі Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак вручив учасникам Національної збірної України «Ігри Нескорених» військовослужбовцям ЗС України відомчі відзнаки та цінні подарунки.

Цього року Україна вдруге бере участь у «Invictus Games» — міжнародних спортивних змаганнях серед військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень в ході виконання службового обов’язку. Участь у змаганнях беруть країни-член НАТО, а також стратегічні партнери Альянсу.

Країни-учасниці Ігор Нескорених 2018 року прийматимуть участь у таких дисциплінах: стрільба з луку, атлетика, веслування на тренажерах, екстремальне керування від Jaguar Land Rover, пауерліфтинг, велоспорт на шосе, регата, вітрильний спорт, волейбол сидячи, плавання, баскетбол у візках, регбі у візках.

В цьому році у Іграх Нескорених приймає участь команди 18 країн, а саме: Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірак, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Румунія, Україна, Велика Британія, США.

Нагадаємо, що у Києві відбулось відкрите тренування збірної Ігор Нескорених.