В Україні набув чинності закон про доступ до результатів випробувань ліків

В Україні набув чинності закон № 2519-VIII щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів. Учора його опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України".

Згідно із законом, Міністерство охорони здоров’я зобов'язане публікувати на своєму сайті результати доклінічного дослідження та звіти про клінічні випробування, складені за спеціально підготовленою формою.

При цьому не публікуватимуть інформацію, яка містить комерційну таємницю.

Цей закон спрямовано на приведення відчизняного законодавства, що регулює клінічні випробування лікарських засобів, до законодавства країн - членів ЄС.

Очікується, що зміни дадуть можливість усім зацікавленим ухвалювати рішення щодо вибору для призначення та медичного застосування лікарських засобів на підставі об'єктивних даних про рівень доведення їхньої безпечності та ефективності. Окрім того, закон спрямовано на подолання корупції при допуску ліків до медичного застосування в Україні.