В Україні набув чинності закон про "єдине вікно" на митниці

В Україні набув чинності закон № 2530-VIII про запровадження "єдиного вікна" на митниці.

Закон спрощує процедури при митному оформленні товарів. Він зобов'язує держоргани, які видали дозвільні документи на митне оформлення, подати їх в електронному вигляді до державної інформаційної системи "Єдине вікно міжнародної торгівлі". Йдеться про фітосанітарів, ветеринарів, екологів, радіологів та інших контролерів. Зі свого боку, органи доходів і зборів не зможуть вимагати від декларанта дозвільних документів у паперовому вигляді, якщо відповідно до закону вони мають бути в системі "єдине вікно". (У документі формулювання "митні органи" замінили на "органи доходів і зборів".)

На митниці прибрали радіологічний контроль, який нині здійснюють екологи. Представників екологічної служби будуть викликати, тільки якщо мобільні пристрої прикордонників покажуть перевищення радіаційного фону.

Таким чином, на митниці залишаться тільки митники і прикордонники. Вони будуть попередньо оглядати товари і протягом двох годин вирішуватимуть, пропустити їх чи викликати профільних експертів. У разі виклику експерти мають прибути негайно і також упродовж двох годин вирішити, пускати товар, заборонити пропуск чи призначити інспектування/взяття проб/додаткову обробку.

Дані про будь-які ухвалені щодо товару рішення вносять до інформаційної системи "єдине вікно".

Відповідно до закону, автоматизована система управління ризиками (АСУР) є складовою єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів. Це має унеможливити неконтрольованість та різні підходи до визначення митної вартості товарів.

При тимчасовому вивезенні з України культурних цінностей треба буде надати документи про право на це.

Програмістам спецпідрозділу Державної фіскальної служби передбачається встановити вищі зарплати, у розрахунку станом на 2018 рік: провідному спеціалісту - 35 тис. грн, головному спеціалісту - 38,7 тис. грн, заступнику керівника - 42 тис. грн, керівнику підрозділу - 44 тис. грн.

Документ імплементує в українське законодавство частину положень Конвенції про спільний режим транзиту NCTS.