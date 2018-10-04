Вбивцю полковника СБУ Хараберюша засудили до 12 років ув'язнення

Іллічівський райсуд Маріуполя засудив до 12 років позбавлення волі жительку Донецька Юлію Прасолову за вбивство полковника СБУ Олександра Хараберюша

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Наразі вирок отримала безпосередня виконавиця злочину, на черзі замовники та куратори організації цього зухвалого вбивства", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідника СБУ підірвали у березні 2017 року у власному автомобілі в Маріуполі за замовленням терористів "ДНР", які діяли під керівництвом російських спецслужб. За даними СБУ, вбивство організував керівник "Центру спецоперацій МГБ ДНР" Василь Євдокимов на прізвисько "Лєнін".

"Ми добре знаємо де перебуває той, хто готував вбивство нашого побратима - керівник "Центру спецоперацій МГБ ДНР" Василь Євдокимов на прізвисько "Лєнін". Хай чекає. Або лава підсудних за українським законодавством, або безіменний мавзолей на околицях Донецька, оскільки для росіян він вже відпрацьований матеріал", - заявив у листопаді 2017 року голова СБУ Василь Грицак.

Раніше СБУ затримала в Одесі підозрювану у підриві полковника Служби Олександра Хараберюша.