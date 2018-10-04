Вінничина готова до нового опалювального сезону

805 дитячих садочків, 107 лікарень, – підготовлені до зими на 99 %. А житловий фонд на всі 100%. Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької ОДА Сергій Волков. Він запевнив, що всі заходи, які були заплановані протягом міжопалювального періоду, виконані в повному обсязі. Це стосується і підготовки до опалювального періоду теплового господарства, і житлового фонду, і водно-каналізаційного господарства.

«На Вінниччині комплексно підготували 970 котелень, 14 із них зазнали реконструкції або капремонту, у 21 замінили або капітально відремонтували котли. Тепловики замінили 6,2 км труб і підготували до зими понад 380 км тепломереж. У 30 % будинків відремонтували покрівлі, у 10 % – опалювальні системи, у 13 % – системи постачання гарячої води, а в 23 % – холодної, – каже Волков. – Що стосується соціального фонду, то на планову підготовку котелень закладів охорони здоров’я освоєно 116 тисяч гривень, вони готові до роботи. З метою енергоощадливості у 109 школах замінено 1459 вікон, у 20-ти – утеплено фасади, у 19-ти – відремонтовано та утеплено дахи, у 41 закладі відремонтовано системи опалення, у 16 школах замінено котли на сучасні та модернізовані, загалом відремонтовано 5,2 км. теплових мереж. Триває робота з виведення котелень з підвальних приміщень. На 2011 рік їх налічувалося 62, на даний час виведено 49 котелень, наразі залишається ще 12».

Головною проблемою є забезпечення закладів соціальної сфери вугіллям, дровами та іншими видами палива. Нині школи області до кінця поточного року забезпечені вугіллям на 96 %, а дровами – на 92 %. Загалом показник забезпечення паливом на увесь опалювальний сезон серед освітніх закладів складає 70–80% від потреби.

Щодо підписання актів готовності до опалювального сезону, то всі теплопостачальні організації (а їх в області 21) вже звернулися до Інспекції Держенергонагляду. Після перевірки по окремим котельням були надані зауваження, які обіцяють усунути до початку опалювального сезону.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина