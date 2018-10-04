Вінницький орнітолог презентував неймовірні світлини спійманих у кадрі птахів (фото)

Науково-популярна і водночас естетична фотовиставка розгорнулася сьогодні в академічні залі Вінницького обласного краєзнавчого музею. Її презентував викладач кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Олександр Матвійчук.

Усе своє професійне життя він вивчає, досліджує чисельність і поширення птахів, описує зміни, які відбуваються в природі протягом останніх років, а у вільний час захоплюється фотографією. Упродовж двадцяти років спостережень Олександр зробив чимало вдалих кадрів, на яких зображені мальовничість живої природи, звірі та птахи.

Презентовані на виставці роботи – це результат його досліджень у Згарському зоологічному заказнику і присвячені вони птахам.

«Я не професійний фотограф, це радше моє хобі, яке забирає увесь вільний час, – одразу, ніби попереджає Олександр Матвійчук. – Першим моїм фотопомічником був простенький пліковий апарат «Зоркий-С». Наприкінці 80-х років навчився самостійно проявляти і друкувати відзнятий матеріал. Пізніше одержав у подарунок одну з найкращих фотокамер «Зеніт». І тоді все почалося… Оскільки я за фахом зоолог-орнітолог, то звичайно фотографував найбільше тварин і птахів. Першим об’єктом був дрізд, я його знімав увесь день, сидів у «засаді» і ловив моменти. Але за увесь час мого захоплення, я вперше ризикнув презентувати свої фотороботи громадськості. Передати у світлинах увесь світ ортінофауни нереально, бо він безмежно цікавий».

Фотовиставка із складною науковою назвою «Розмаїття флори та фауни загальнозоологічного заказника загальнодержавного значення «Згарський» складається із 35 робіт. На світлинах зображені різні види птахів: водно-болотні, суходольні, чагарникові та лісові. Але попри науково-пізнавальний характер експозиція містить і мистецьку складову, каже завідуюча сектора виставкової роботи музею Тетяна Журунова.

«Фото Олександра Матвійчука увійшли до багатьох обласних і державних видань, зокрема «Заповідні куточки Вінниччини», «Птахи Вінниччини» та інші, – говорить Тетяна Журунова. – Він в першу чергу науковець і представляє на виставці свій об’єкт вивчення та дослідження. Але слід сказати, що фотографії мають надзвичайно естетичний вигляд. Тобто це не тільки наукова виставка, але й мистецька, орієнтована на широке коло відвідувачів. Вона демонструє красу і велич нашої природи, знайомить з барвистим світом птахів і захоплює фотомайстерністю автора».

Подивитися фотографії птахів, яких спіймав у кадрі Олександр Матвійчука, можна буде до 4 листопада.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора