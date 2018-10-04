ВР продовжила особливий статус окупованого Донбасу

ВР ухвалила закон, яким дія особливого порядку місцевого самоврядування на Донбасі продовжується до 31 грудня 2019 року включно.

За ухвалення відповідного президентського законопроекту №9153 проголосувало 245 депутатів за мінімально необхідних 226, повідомляє Укрінформ.

Законопроектом продовжується дія закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Рада внесла зміни до статті першої закону і встановила, що «тимчасово, з дня набрання ним чинності з урахуванням положень Закону України "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей" на строк до 31 грудня 2019 року включно, запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України».

Як повідомлялося, Президент Петро Порошенко зареєстрував у парламенті як невідкладний законопроект №9153.

Метою ухвалення законопроекту Порошенка, серед іншого, є визначення необхідності збереження міжнародного санкційного режиму, запровадженого з метою відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, а також створення необхідних умов для розгортання в окремих районах Донецької та Луганської областей України миротворчої операції ООН.

Згідно з діючим законодавством, такий особливий порядок місцевого самоврядування діє на строк, що закінчується через один рік з дня набрання чинності законом «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Тобто, дія особливого порядку самоврядування має завершитись 10 жовтня 2018 року.