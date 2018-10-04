ВР затвердила вітання "Слава Україні" в українській армії

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до статуту Збройних сил України, які передбачають зміну вітання військовослужбовцями.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, за закон, проект якого вніс президент країни, проголосував 271 народний депутат на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Законом вносяться зміни до статуту Збройних сил України. Згідно з ними, під час вітання та прощання начальника або старшого за званням із військовослужбовцями звучатиме "Слава Україні", а у відповідь "Героям слава".

Наразі статут ЗСУ передбачає, що старший за званням говорить "Вітаю, товариші", на що військовослужбовці відповідають: "Доброго здоров'я, товаришу", додаючи наприкінці військове звання.

Крім того, в статуті ЗСУ відтепер передбачено використання звернення "пан" замість "товариш".

До другого читання законопроекту вітання "Слава Україні!" нардепи поширили і на Національну поліцію.

Так, внесено зміни до закону про Нацполіцію, згідно з якими, на вітання та прощання "Слава Україні" керівника або старшого за званням стрій відповідатиме "Героям слава".

Закон набуде чинності наступного дня після публікації.