Європейський суд з прав людини прийняв позов Сенцова проти РФ

4 жовтня, 2018 - 17:24
Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.
Про це у Telegram написав керівник міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков.
"Ще одна суперновина. ЄСПЛ комунікував справу Олега Сенцова. Суд пов'язав його скаргу зі справою України проти Росії про анексію Криму", — зазначив він.
Як пише "Громадське", у поданій до ЄСПЛ скарзі Сенцов стверджує, що стосовно нього російською владою мало місце порушення статті 3 (заборона тортур) та статті 5 (право на свободу і безпеку) Конвенції про захист прав людини і основних свобод.
Нагадаємо, що Сенцова мають оглянути українські лікарі.
Джерело: День