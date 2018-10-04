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Європейський суд з прав людини прийняв позов Сенцова проти РФ

4 жовтня, 2018 - 17:24
Фото Reuters

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про це у Telegram написав керівник міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков.

"Ще одна суперновина. ЄСПЛ комунікував справу Олега Сенцова. Суд пов'язав його скаргу зі справою України проти Росії про анексію Криму", — зазначив він.

Як пише "Громадське", у поданій до ЄСПЛ скарзі Сенцов стверджує, що стосовно нього російською владою мало місце порушення статті 3 (заборона тортур) та статті 5 (право на свободу і безпеку) Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Нагадаємо, що Сенцова мають оглянути українські лікарі.

Джерело: День

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