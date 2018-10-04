За добу ООС 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, без втрат

За минулу добу бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, втрат серед військовослужбовців ЗС України немає.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) на офіційній сторінці у Facebook.

"Російські окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 5 разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями ... Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться у зведенні на сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук у четвер вранці.

За минулу добу ворог здійснював обстріли українських позицій навколо населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Новолуганське, Піски, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

"Позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах у Луганського Новолуганське, Гнутове і Лебединського вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках Кримського окупанти до того ж застосовували озброєння бойових машин піхоти" - відзначили в штабі ООС.

"З початку поточної доби противник з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає" - підсумували в штабі ООС.

За даними української розвідки, 2 бойовики НВФ за минулу добу знищено і ще 2 отримали поранення.