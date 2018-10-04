ЗСУ проведуть широкомасштабні навчання в Азовському морі, - РНБО

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов повідомив, що українські військові планують провести широкомасштабні навчання в Азовському морі.

Про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, що Росія планує провести навчання незабаром в Азовському морі, і дій України будуть у цьому зв'язку, повідомляє Укрінформ.

"Хочу надати інформацію, про яку я нікому ще не розказував, що українські військові також планують провести серйозні навчання в Азовському морі", - сказав Турчинов.

Він зауважив, що в Азовському морі у відповідь на агресію Росії відбувається нарощення військових компонентів. За його словами, ми нарощуємо морські сили, значно посилюємо берегову охорону і авіаційну компоненту. "І, безумовно, ми готові відповідати на будь-які провокації з боку російської сторони", - наголосив Турчинов.

Читайте також: Ситуація в Азовському морі: Європарламент обговорить дії РФ 23 жовтня.