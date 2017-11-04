Афганістан збирається заблокувати WhatsApp і Telegram

Цього тижня регулятор телекомунікацій Афганістану направив інтернет-провайдерам повідомлення, в яких їм було доручено заблокувати служби обміну повідомленнями WhatsApp і Telegram, передає УНН з посиланням на Reuters.

Користувачі соціальних мереж і захисники громадянських прав з обуренням відреагували на повідомлення про таке розпорядження і лист, відправлений регулятором телекомунікацій, було широко поширено в соціальних мережах.

Деякі ЗМІ, посилаючись на неназвані джерела, заявили, що такий наказ виходив від національного управління безпеки, щоб запобігти використанню зашифрованих повідомлень талібами та іншими повстанськими групами. Але ці повідомлення не вдалося підтвердити.

Чинний міністр з телекомунікацій країни Шахзад Аріобі повідомив про те, що регулятору телекомунікацій було наказано поетапно блокувати послуги для поліпшення їх функціонування після отримання скарг.

У листі телекомунікаційного регулятора ATRA від 1 листопада інтернет-компаніям дається розпорядження блокувати послуги Telegram і WhatsApp "без затримки" терміном на 20 днів.

Однак, як повідомляється, на цьому тижні і в суботу служба працювала нормально, як на державному операторі Salaam, так і у приватних постачальників послуг.