BMW, Ford та Volkswagen створять мережу з 400 зарядних станцій для електромобілів

До 2020 року BMW Group, Daimler, Ford Motor Company і Volkswagen Group (куди входять Audi, Porsche та кілька інших відомих брендів) збираються об’єднатися для створення мережі з 400 зарядних станцій для електромобілів. Мережа отримала назву Ionity, пише Tehnot.

Спільне підприємство великих автовиробників покликане полегшити європейцям у тривалих подорожах на електромобілі і створити основу для інфраструктури, яка в майбутньому дозволить зробити електричні транспортні засоби життєздатним варіантом для споживчого використання.

Уже до кінця 2017 року в мережі Ionity почнуть роботу близько 20 станцій, ще 30 планують запустити наступного року. Кожен зарядний пункт потужністю 350 кВт, вони будуть використовувати стандарт CCS, комбіновану систему зарядки, яку підтримують такі автовиробники як VW, GM, BMW, Daimler, Ford FCA, Tesla і Hyundai.

Спільне підприємство стількох великих автовиробників є гучним сигналом про майбутнє автомобіля і вибір енергоносія для його руху.