Бойовиків у зоні АТО гине втричі більше, ніж українських військових, - Жебрівський

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський розповів, що в зоні АТО бойовиків гине майже утричі більше, ніж українських військових.

Про це він сказав в інтерв'ю 5 каналу.

"По "двохсотих" (оскільки не всіх загиблих відправляють на російську землю) ми нічого не відслідкуємо, а от те, що різними засобами і методиками з декількох джерел надходить інформація, то загиблих на тій стороні набагато більше. Через це наші хлопці реально адекватну відповідь дають", – сказав Жебрівський.