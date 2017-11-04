Червоний Хрест визнав зникнення $ 5 млн пожертвувань на боротьбу з епідемією Ебола

В міжнародній організації Червоного Хреста визнали, що 5 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, зібраних на боротьбу з епідемією лихоманки Ебола в Західній Африці, зникли через шахрайство та корупцію. Заяву зробили самі представники Червоного Хреста. Аудитори під час розслідування виявили закупівлі за завищеними цінами, виплати зарплат неіснуючим працівникам, а також фальшиві митні рахунки, повідомляє BBC.

Для боротьби з епідемією була організована масштабна гуманітарна операція, на яку були зібрані мільйони доларів.

У той час, як Ебола поширювалася по Ліберії, Сьєрра-Леоне і Гвінеї, Міжнародна федерація Червоного Хреста в Женеві розподіляла фінансові пожертви між національними товариствами ЧХ в цих країнах - загальна сума фінансування склала близько 100 млн доларів.

Розслідування аудиторів Червоного Хреста виявило, що в Ліберії 2,7 млн доларів зникли в результаті поставок за завищеними цінами і виплат фіктивним працівникам.

У Сьєрра-Леоне співробітники гуманітарної організації, по всій видимості, вступили у змову з працівниками місцевих банків і змогли роздобути більше двох мільйонів доларів, у той час як у Гвінеї, де поки триває розслідування, близько мільйона доларів пропало через підроблених митних рахунків.

Представники Червоного Хреста заявили, що глибоко жалкують про втрату коштів. Організація заявила, що має намір посилити фінансові правила та притягнути до відповідальності всіх винних.