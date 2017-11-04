Голова компанії Hyperloop розповів скільки коштуватиме поїздка вакуумним потягом

Будівництво першої лінії Hyperloop планують розпочати у 2019 році. Голова компанії Virgin Hyperloop One Роб Ллойд розповів про найближчі плани своєї компанії. Робоче тестування заплановано на 2021 рік, пише Tehnot.

При цьому поки невідомо, де буде проходити лінія. На даний момент існує кілька проектів і зацікавлених сторін, серед них згадуються США (Колорадо), Мексика (маршрут між Мехіко з Гвадалахарой), Північна Європа та Об’єднані Арабські Емірати.

Однак Ллойд вже розповів, скільки буде коштувати поїздка. За його словами, ціна буде складати 2/3 від ціни квитка на високошвидкісної залізниці. Якщо говорити більш конкретно, то ціна 50-60 км складе близько $5 – близько $1 за 10 км. чи Так це – покаже майбутнє.