Капіталізація ринку криптовалют досягла 200 мільярдів доларів

Сукупна вартість ринку криптовалют досягла на цьому тижні рекордного показника в 200 мільярдів доларів.

Про це повідомляє сайт Coinmarketcap.

За даними сайту, на 3 листопада вартість даного ринку становить 200,313 млрд доларів.

Істотний внесок у подолання 200-мільярдної планки внесли біткойни, чия сукупна вартість тільки за останні сім днів зросла більш ніж на чверть, перевищивши 124 млрд доларів.

При цьому зараз курс основної криптовалюта наближається до відмітки 7,3 тис. доларів, коли на початку року він становив менше 1 тис. доларів.