Каталонія через політичну кризу за місяць втратила 15 тис. робочих місць

Каталонія за жовтень втратила найбільшу кількість робочих місць з усіх 17 автономних регіонів Іспанії на тлі напруженості ситуації навколо референдуму про незалежність регіону. Про це повідомляє АР з посиланням на дані щомісячної статистики, опублікованої Міністерством зайнятості та соціального забезпечення Іспанії.

"Каталонія втратила найбільшу кількість робочих місць в 17 автономних спільнотах Іспанії протягом бурхливого минулого місяця", - йдеться в повідомленні.

Регіон втратив майже 15 тис. робочих місць на тлі зіткнень між лідерами Каталонії, що виступають за незалежність, і центральною владою країни.

Політична невизначеність призвела до того, що більше тисячі компаній перевели свої штаб-квартири в інші райони Іспанії через побоювання залишитися за межами спільного ринку Європейського Союзу, в разі незалежній Каталонії. Як зазначає видання, у цілому рівень безробіття в Іспанії в жовтні збільшився на 58 тис. чоловік.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. Згідно з результатами, за незалежність проголосували 90,18% при явці в 43%. Уряд Іспанії не визнала де-факто оголошення Каталонією незалежності, вимагаючи від влади автономії чітко висловитися щодо незалежності регіону.

27 жовтня уряд Каталонії проголосувало за проголошення незалежності від Іспанії.

У той же час Сенат Іспанії проголосував за введення в дію ст. 155 конституції країни, згідно з якою призупиняється самоврядування в Каталонії. У той же день прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой розпустив парламент Каталонії і оголосив нові вибори. Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді. Зокрема, віце-прем'єра іспанського уряду Сорайя Саенс де Сантамарія призначили тимчасовим главою уряду Каталонії замість усунутого з посади Карлеса Пучдемона.

Після цього колишній голова Каталонії Карлес Пучдемон виїхав у Бельгію разом з п'ятьма членами свого уряду. Влада Бельгії заявили, що Пучдемон може перебувати на території країни, як і будь-який громадянин європейської країни.