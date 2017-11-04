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Київський метрополітен попередив про обмеження на станціях через футбол

4 листопада, 2017 - 16:28
Фото Facebook

КП "Київський метрополітен" попередив про обмеження на вхід до станцій поблизу НСК "Олімпійський" 5 листопада.

Про це йдеться у повідомленні КП.

Зокрема, йдеться про зміни у роботі на станціях "Палац спорту", "Площа Льва Толстого" та "Олімпійська" через проведення матчу між ФК "Динамо" (Київ) та "Ворскла" (Полтава).

"Після закінчення футболу з метою забезпечення належного перевезення вболівальників можливе обмеження на вхід. Обмеження впроваджуються з метою безпеки та уникнення скупчення пасажирів на платформі",  - зазначили у метрополітені. 

Джерело: День
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