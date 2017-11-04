Мати підозрюваного в теракті у Нью-Йорку розповіла, що син не був релігійним

Cестра Сайффуло Саїпова, підозрюваного у скоєнні теракту в Нью-Йорку, розповіла журналістам, що їх сім’я була шокована, змінами, що трапились із Сайффуло після того, як він одружився в 2013 році. Уміда вважає, що її брату, ймовірно, "промили мізки". Вона висловила сподівання, що президент США Дональд Трамп допоможе забезпечити її брату "більше часу" і "справедливе судове засідання”, пише Reuters.

"Ми не знаємо, хто промив йому мізки. Можливо, він став частиною якоїсь організованої групи. Я не знаю, чесно кажучи, скільки часу йому знадобиться, щоб позбутися від цієї отрути, але я впевнена, що він прийде в себе", - наголосила Саїпова в інтерв’ю Radio Free Europe (RFE).

За її словами, за день до атаки вона говорила із затриманим телефоном, тоді у нього був гарний настрій, вони добре поговорили.

Мати Саїпова розповіла, що син не був релігійним і ніколи не відвідував мечеті, тому що він завжди був зайнятий навчанням, а потім - роботою. Понад те, він ніколи не скаржився на своє життя у США.