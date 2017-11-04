Мей опублікувала кодекс поведінки для депутатів та чиновників

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей опублікувала кодекс поведінки для усіх депутатів і партійних чиновників.

Про це повідомляє Reuters.

"Прем'єр-міністр Тереза Мей опублікувала у п'ятницю кодекс поведінки для усіх її депутатів і партійних чиновників, що стало останнім кроком у її відповіді на зростаючі звинувачення щодо неналежної поведінки у парламенті", - йдеться у повідомленні.

У п'ятницю Мей виклала кодекс поведінки на веб-сайті Консервативної партії. У ньому детально викладено стандарти, які очікуються від обраних і призначених членів партії, порядок порушення цих стандартів і визначення партії про дискримінацію, утиски, сексуальні домагання та знущання.

"Цей кодекс вперше встановлює в одному місці процедуру, яку партія використовує для розгляду скарг, а також ряд додаткових заходів, які ми ввели на фоні останніх тверджень", - відзначила Мей.

У своєму листі спікерові нижньої палати Мей підкреслила, що парламенту необхідно взяти на себе велику відповідальність за захист своїх працівників у рамках системи.

Мей також відзначила, що зустрінеться з іншими партійними лідерами у понеділок для обговорення окремої пропозиції про неполітичну форму розгляду скарг у парламенті.

Британський парламент є однією з останніх установ, що потрапили до скандалу про сексуальні домагання після того, як звинувачення проти голлівудського продюсера Харві Вайнштейна спонукали тисячі жінок і чоловіків поділитися розповідями про неналежну поведінку на свою адресу.

Так, міністр оборони Британії Майкл Феллон подав у відставку через історію 15-річної давнини з журналісткою та більш свіжі звинувачення колеги у непристойних висловлюваннях.

Також високопоставлений депутат-лейборист Келвін Хопкінс був відсторонений від участі у партійних справах на час розслідування звинувачення про домагання до молодої активістки кілька років тому.