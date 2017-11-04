Модернізація залізниці є пріоритетним завданням уряду, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав працівників залізничного транспорту з професійним святом – Днем залізничника.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Сьогодні, в умовах впровадження структурних реформ, модернізація залізничного транспорту та сполучень є пріоритетним завданням для Уряду, від чого залежить подальше економічне зростання в країні, розвиток регіональної економіки та створення нових робочих місць. Залізничний транспорт є провідною галуззю в дорожньо-транспортній системі України, який забезпечує близько 82 відсотків вантажних і 36 відсотків пасажирських перевезень", - наголосив Гройсман.

На його переконання, українські залізничники з гідністю впораються з новими викликами сьогодення: вирішать важливі завдання щодо реформування залізничного транспорту, вдосконалення організаційної його структури та системи управління, впровадження інноваційних технологій і технічного переоснащення.

"Упевнений, що завдяки працівникам галузі, їх професійній підготовці та високим моральним якостям будуть реалізовані всі намічені плани з підвищення ефективності діяльності та комплексного розвитку залізничного господарства", - зазначив Прем'єр.