На Херсонщині відкрили новий стрілецький комплекс і провели змагання

На Херсонщині у суботу в селі Стара Збур'ївка Голопристанського району відкрили новий стрілецький комплекс, де провели всеукраїнські змагання з компак-спортінгу.

Про це повідомила прес-служба Херсонської облдержадміністрації.

"4 листопада у с. Стара Збур'ївка Голопристанського району відкрили новий стрілецький комплекс. З цієї нагоди був проведений Кубок федерації з компак-спортінгу "Збур'ївська осінь", - йдеться у повідомленні.

В урочистому відкритті нового стрілецького комплексу та змагань на Кубок федерації взяли участь голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, голова Голопристанської райради Віталій Соловйов, президент Української федерації спортінгу Віктор Семенел, голова Херсонського відокремленого підрозділу Української федерації спортінгу Петро Бондар та учасники змагань з Херсонської, Київської, Черкаської, Одеської та інших областей.