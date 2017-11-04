Нацархів США опублікував майже 700 документів у справі про вбивство Кеннеді

У справі про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді з’явились 700 раніше не опублікованих документів. Більша частина (553 документа) була підготовлена ЦРУ, ще 48 - Пентагоном і 18 - мін'юстом. Про це йдеться в повідомленні Нацархіву.

Раніше Білий дім за розпорядженням президента Трампа оприлюднив 2891 документ з розслідування про вбивство президента США Джона Кеннеді, які досі перебували в архівах під грифом "Секретно", передає Укрінформ.

Розкриті зараз матеріали містять записи безпосередньо про підготовку та здійсненні вбивства. У той же час відзначається, що і в цей раз не всі документи були розсекречені - під грифом "секретно" залишається ще близько 300 файлів з міркувань нацбезпеки.

Для національного архіву США це вже третя публікація документів - ще майже 3 тис. були оприлюднені 27 жовтня.