Обстріл Донецької фільтрувальної станції загрожує екологічною катастрофою, - ОБСЄ

Представники ОБСЄ різко засудили порушення перемир'я на Донбасі, включаючи обстріл важливої цивільної інфраструктури, такої як Донецька фільтрувальна станція, в ніч на 4 листопада.

З відповідною заявою в суботу виступив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі посол Мартін Сайдік, передає Укрінформ.

«Наголошуємо, що пряме або близьке потрапляння навіть в один з 900 кг бутлів високотоксичного хлористого газу, що зберігається на фільтрувальній станції для очищення води, може призвести до загибелі людей в радіусі 200 м, у тому числі співробітників підприємства, а також серйозно порушити подачу води майже 350 тис. людей по обидві сторони від лінії зіткнення», - йдеться в заяві.

Сайдік разом з координаторами підгруп Тристоронньої контактної групи щодо безпеки, гуманітарних та економічних питань - послами Ертугрулом Апаканом, Тоні Фрішем і Пером Фішером - рішуче засудили всі порушення припинення вогню на сході України.

За словами Сайдіка, такі порушення сторонами конфлікту недавно взятих зобов'язань про припинення вогню створюють постійну пряму загрозу місцевому населенню. Крім того, обстріл певної цивільної інфраструктури може також призвести до серйозної екологічної шкоди, що загрожує непрогнозованими наслідками в регіоні, який і без того сильно постраждав в результаті більш як трирічного збройного конфлікту.

Керівники Тристоронньої контактної групи закликали сторони конфлікту в повній мірі усвідомити ці ризики й уникнути обстрілу цивільної інфраструктури. «Ми наполегливо закликаємо їх дати відповідні інструкції своїм бійцям на місцях, оприлюднити ці інструкції до створення технічних зон безпеки навколо цивільної інфраструктури і невідкладно завершити розпочаті в ТКГ обговорення з питання про створення таких зон безпеки», - йдеться в заяві.