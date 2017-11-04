Пентагон: ІДІЛ втратила майже всі території, захоплені в Іраку

Іракські війська за підтримки очолюваної США коаліції звільнили практично всі території, захоплені раніше бойовиками угруповання "Ісламська держава".

Про це йдеться в заяві на сайті штабу коаліції, пише Європейська правда.

"Звільнення міста Ель-Каїм і ключового прикордонного переходу з Сирією є важливим етапом в триваючій кампанії проти ІДІЛ. Іракські сили за підтримки міжнародної коаліції тепер звільнили майже всю територію, яку ІДІЛ захопила в Іраку", - наголошується в документі.

Командувач операцією Inherent Resolve, яку проводить в Іраку і Сирії коаліція на чолі з США, генерал-майор Роберт Уайт заявив, що США продовжать надавати підтримку Багдаду.