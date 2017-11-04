Підрозділи російських регулярних військ дислокуються у Сніжному, Донецьку та Луганську, - Жебрівський

Українській стороні чітко відомо, де знаходиться локація росіян з регулярних військ. Мова йде про найманців, що дислокуються у Сніжному, Донецьку та Луганську. Таку заяву зробив очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в інтерв'ю "5 каналу".

Він також розповів про ситуацію на лінії фронту та у військових частинах.

"Фактично до ротного це або прямі росіяни з регулярних військ, або "радник", як колись було у В'єтнамі, в Афганістані. І зрозуміло, що дуже багато найманців, які служать з Росії - не тільки "ПВК Вагнера", це більш підготовлені - але є й "м'ясо", вибачте на такому слові, хтось приходить за гроші. Але все менше так званих "ідеологічних", які там за "рускій мір", - наголосив Жебрівський.