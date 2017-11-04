Після страшної ДТП на зупинці перевірять усіх маршрутників Києва

Мер Києва Віталій Кличко доручив провести комплексну перевірку ліцензій і відповідність їм умов та стандартів роботи приватних перевізників, маршрутні таксі яких працюють у столиці.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Трагедія, яка сталася в суботу на Героїв Дніпра, де маршрутка на зупинці громадського транспорту вбила двох людей, вимагає від нас жорстких дій. Я доручив перевірити наявність ліцензій у всіх приватних перевізників, маршрутки яких працюють в Києві, та технічний стан цих транспортних засобів. А також – наскільки умовам ліцензій відповідають умови роботи водіїв, їх професійний стаж, контроль стану здоров‘я водіїв, які виїжджають на маршрути і перевозять пасажирів», - наголосив мер столиці.

На його переконання, усі безвідповідальні і недобросовісні перевізники мають бути позбавлені ліцензій. "Ми не можемо наражати пасажирів на небезпеку, і ті перевізники, які не дотримуються стандартів роботи, підуть з ринку перевезень", - підкреслив Кличко.

Водночас він доручив перевірити і стандарти роботи та технічний стан комунальних маршруток.

Нагадаємо, у столиці на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту сталася аварія за участю маршрутки №464. На зупинку громадського транспорту прибув тролейбус, який зупинився в другому ряду для висадки пасажирів. З нього вже почали виходити люди, коли в цей же час маршрутка заїжджала до першого ряду та збила двох людей. У результаті наїзду жінка загинула на місці автопригоди, а чоловік помер у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.