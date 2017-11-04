Польща застерегла США про небезпеку від реалізації "Північного потоку-2"

Варшава застерегла Вашингтон, що будівництво “Північного потоку-2” становить небезпеку для регіону Центрально-Східної Європи.

На цьому під час триденного візиту до США наголошував заступник глави МЗС Польщі Марек Магеровський, інформує РАР.

“Під час зустрічі з американськими законодавцями на завершення свого візиту заступник глави польської дипломатії застеріг від загроз, які становлять для Польщі плани будівництва в Балтійському морі газопроводу “Північний потік-2” з Росії до західної Європи”, - інформує агентство.

Підкреслюється, що це питання зараз є актуальним в американському Конгресі, оскільки законодавці висловлюють занепокоєння зволіканням адміністрації президента США з накладенням санкцій на Росію. Санкції у відповідності до закону “Щодо протидії санкціями американським супротивникам” (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) мали вступити в силу до 1 жовтня після його підписання президентом США 2 серпня. Цей закон передбачає загострення діючих санкцій проти російських енергетичних компаній, що потенційно могло б заблокувати реалізацію проекту “Північний потік-2”.

Станом на сьогодні Держдепартамент США своїми розпорядженнями виключив з-під дії санкцій проекти енергетичного сектору Росії.

Під час свого візиту Магеровський підкреслив, що блокування “Північного потоку-2” є “пріоритетом польського уряду”. Він висловив сподівання, що реалізація цього закону зможе заблокувати реалізацію проекту.