Помер відомий дніпровський журналіст Борис Брагинський

Пішов з життя відомий дніпровський журналіст Борис Брагинський. Він помер несподівано для всіх, усього в 58. Автор резонансних публікацій про «найгарячіші» теми з життя Дніпра.

Інженер за освітою, Борис виявився на диво талановитим журналістом, що володіє легким та іронічним пером. Його публікації в лихі 90-і завжди були на перших шпальтах газети Дніпровської міськради «Наше місто». Пізніше Борис Брагинський очолював місцеві випуски «Комсомольської правди» і «Газети по-дніпровськи», виявивши себе на редакторській та адміністративній ниві. Потім багато років працював у команді нинішнього мера Дніпра Бориса Філатова, заявивши про себе як про блискучого тележурналіста, одного з авторів передачі «Губернські хроніки».

Багато в чому заслугою Бориса була поява на світ нашумілої книги «Феномен Лазаренка: злодій чи геній?», матеріал для якої він збирав у багатьох країнах світу. За час своєї журналістської кар'єри Борис Брагинський став наставником цілої плеяди молодих журналістів, які сьогодні працюють не тільки в рідному місті, а й далеко за межами Дніпра.

Як більшість талановитих людей, Борис був талановитим у всьому. Він виховав прекрасних дітей, побудував своїми руками два будинки, посадив розкішний сад. Об'їздив усю Європу, любив Італію, а особливо Венецію. Любив цитувати Бродського і Довлатова. А крім того, був відмінним кулінаром і гостинним господарем - його «посиденьки» в садибі в Підгородньому довго будуть пам'ятати дніпровські журналісти і всі друзі. А їх у Бориса було багато, як буває в усміхнених і добрих людей, які самі вміють радіти життю і дарують радість спілкування іншим.

У дніпровській журналістиці Борис Брагинський залишив свій неповторний і незабутній слід. Пам'ятаємо і сумуємо.

Редакція газети «День», з якою Бориса Брагинського пов'язувала багаторічна дружба, висловлює співчуття рідним і близьким покійного.